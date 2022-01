Il Bologna si Arena a Verona, qualcuno fermi questa mediocrità

Il Bologna è quota a zero punti nel 2022, e speriamo che i primi li possa fare a febbraio dopo la sosta. Sono sei sconfitte nelle ultime sette, torna il 50% di sconfitte e una mediocrità che da queste parti non va mai via. Il Bologna si Arena anche a Verona, sempre rimontato, sempre nel finale, sempre in balia degli avversari. Hellas dominante nei ritmi, in intensità, nelle idee, mentre il crollo rossoblù, partito a dicembre, dura ormai da due mesi. E dal sesto posto ai primi di dicembre dopo il successo sulla Roma si è arrivati al dodicesimo con la rimonta anche delle prime pericolanti. Il fatto che ciclicamente questa squadra e questo club si sciolgano appare un mistero inestricabile e irrisolvibile.