Schouten: “L’infortunio è alle spalle, non mi aspettavo di giocare novanta minuti”

Assieme a Sinisa Mihajlovic in conferenza era presente anche Jerdy Schouten , reduce da quattro mesi di stop ma subito titolare in sostituzione dell'infortunato Dominguez:

"Non mi aspettavo di giocare subito novanta minuti, ma il calcio non va mai come pensi - il suo commento - Stavo bene e abbiamo scelto di farlo. All'inizio ho avuto difficoltà, soprattutto fisicamente, anche adesso dopo le partite ho bisogno di un giorno in più di recupero ma sto migliorando. Mi sento più fiducioso in campo e credo di poter fare molto meglio di così".