Le parole di Renato Villa su obiettivi e ambizioni del Bologna col nuovo allenatore

Redazione TuttoBolognaWeb
Tedesco

Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco

Europa o salvezza tranquilla?

Lunga intervista oggi sul Resto del Carlino per l'ex rossoblù Renato Villa. Bene l'arrivo di Tedesco, ma ora tocca alla società stabilire gli obiettivi e le strategie: Tedesco è la scelta giusta, ma ora serve riposizionarsi. Bisogna capire dove il Bologna vuole farlo. Ci si accontenterà di una salvezza tranquilla o si proverà a tornare in Europa? Prima di tutto la società deve decidere a cosa vuole puntare, se tieni quasi tutti aggiungi valore, se ti accontenti della salvezza puoi anche vendere uno o due giocatori ogni anno”

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