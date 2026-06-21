Le parole di Renato Villa su obiettivi e ambizioni del Bologna col nuovo allenatore
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Europa o salvezza tranquilla?
Lunga intervista oggi sul Resto del Carlino per l'ex rossoblù Renato Villa. Bene l'arrivo di Tedesco, ma ora tocca alla società stabilire gli obiettivi e le strategie: Tedesco è la scelta giusta, ma ora serve riposizionarsi. Bisogna capire dove il Bologna vuole farlo. Ci si accontenterà di una salvezza tranquilla o si proverà a tornare in Europa? Prima di tutto la società deve decidere a cosa vuole puntare, se tieni quasi tutti aggiungi valore, se ti accontenti della salvezza puoi anche vendere uno o due giocatori ogni anno”
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