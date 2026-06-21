I rapporti tra Claudio Fenucci e Giovanni Carnevali sono solidi, ma incastrare economicamente le operazioni tra Juve e Bologna non è facile.

Da un lato, i bianconeri hanno bisogno di 15 milioni di euro di plusvalenze entro il 30 giugno e quella è la cifra richiesta per Miretti, ma il Bologna sta lavorando su una formula in prestito con riscatto. Poi c'è Jhon Lucumi, che piace a Spalletti e ha una clausola fino a metà luglio di 28 milioni di euro. La Vecchia Signora si è fermata sotto i 20 e per ora non se ne fa nulla. Lucumi, inoltre, sta giocando il mondiale e solo al suo ritorno si aprirà la partita sul futuro, con la Premier che potrebbe mettere sul piatto la cifra giusta. Si valuta anche un rinnovo del prestito di Joao Mario in rossoblù che possa magari coinvolgere Emil Holm.