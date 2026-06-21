Il Bologna più vicino a Fabio Miretti? Per il Corriere dello Sport Stadio l'affare tra Juventus e Bologna si starebbe sbloccando: passi avanti nella trattativa con Carnevali.

'Il Bologna accelera, contatti con l'agente' scrive oggi in prima pagina il Cor Sport: Tedesco ha dato il via libera all'operazione e il centrocampista, gestito da Branchini, si sente chiuso alla Juventus: 'Fabio Miretti al Bologna è un «matrimonio» che s’ha da fare. Il che non significa che si farà di sicuro, questo no' scrive oggi Claudio Beneforti. I due club sono al lavoro, ma per prima cosa c'è da sistemare la valutazione del cartellino, dato che la Juve ha intenzione di fare una plusvalenza. Il Bologna, in ogni caso, vuole separare questa trattativa da quella per Joao Mario e Holm.