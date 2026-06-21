Prime video call tra Bologna e Juventus nei giorni scorsi e ora si attende che la dirigenza felsinera rientri in città dopo il matrimonio di Luca Saputo in Canada per portare avanti i discorsi.

In ballo tra rossoblù e bianconeri ci sarebbero Joao Mario e Miretti. Il portoghese non rientra nei piani di Luciano Spalletti, il quale invece pensa a Jhon Lucumi per la difesa, su cui c'è la clausola da 28 milioni fino al 15 luglio. Poi c'è appunto Fabio Miretti, un file che può diventare buono in caso di partenza di Jens Odgaard. La Juventus lo valuta in doppia cifra, si parla di 15 milioni, ma la sua duttilità potrebbe servire al Bologna dato che Miretti può giocare sia nel 4-3-3 sia nel 4-2-3-1 e così Sartori e Di Vaio stanno provando a prenderlo. L'idea, dunque, è provare a prendere entrambi in prestito.