De Leo: “A Torino con coraggio e leggerezza, ce la giocheremo”

Due risultati utili consecutivi per il Bologna che ha fermato il Milan e battuto la Samp ma domani c'è un'altra missione impossibile contro la Juventus allo Stadium. Le parole in conferenza stampa di Emilio De Leo :

"Leggerezza? Contro la Juve è fondamentale ma non basta mai, servono consapevolezza, tattica, sappiamo che ci saranno momenti duri e dobbiamo continuare a giocarcela a viso aperto. Ce la vogliamo giocare con tutti. Non baderemo alle loro assenze, restano una squadra forte ma noi possiamo permetterci ora una gestione dei 90 minuti più profonda, un aspetto che è stato fondamentale con la Sampdoria. Tra i ragazzi c'è concorrenza sana e leale. Condizione fisica? È cresciuta anche se in questa settimana non abbiamo avuto molto tempo per lavorare".