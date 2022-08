Alla fine il punto va bene, ma la difesa balla troppo

Nove gol subiti in due partite e chi pensava che il Bologna avrebbe fatto un sol boccone del Verona si sbagliava. Ma forse in città non c'era così tanto ottimismo data una rosa ancora incompleta e il calcio al secchio del latte appena munto a Roma. Infatti la partita è stata più ostica di quanto, forse, ci si aspettasse e il Verona a momenti la vinceva. Gli uomini di Cioffi hanno anche sprecato, Henry in avvio di primo tempo, Tameze in avvio di ripresa, e con il rosso a Orsolini il Bologna ha prima pensato a non perderla. Così è andata. Perché da un lato c'era una squadra che deve completare il mercato, soprattutto dietro dove si balla, e dall'altra una che ha perso tre big (Caprari, Simeone e Barak) e che viaggia con il cartello lavori in corso. Insomma, non due formazioni in salute e si è visto.