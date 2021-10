Viola: “Bologna una grande occasione. Mihajlovic? Mi piace, è schietto e diretto”

Arrivato a mercato chiuso per sopperire ad una evidente emergenza in mediana, Nicolas Viola si è presentato questa mattina a Casteldebole. Il nativo di Oppido Mamertina è a Bologna non per fare la comparsa ma per ritagliarsi uno spazio importante anche quando l'emergenza sarà finita. L'entusiasmo per la nuova avventura è tanto, ma prima servirà un po' di tempo per recuperare una forma ottimale.