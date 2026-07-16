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Tedesco e il mercato

DI GABRIEL DORONZO

Con l'inizio del ritiro estivo prende ufficialmente il via una nuova pagina della storia del Bologna. Dopo il cambio in panchina, sarà Domenico Tedesco a guidare i rossoblù nella stagione 2026/27, con l'obiettivo di dare continuità al percorso di crescita delle ultime annate e confermare il club nelle zone nobili della classifica. Per il nuovo tecnico sarà fondamentale trasmettere fin da subito la propria identità di gioco, ma anche riuscire a plasmare una squadra che, da qui alla chiusura del mercato, potrebbe ancora cambiare sensibilmente volto. Al momento, infatti, il mercato rossoblù si è mosso soprattutto sul fronte delle uscite. Antonio Raimondo e Wisdom Amey sono passati in prestito al Frosinone, Federico Ravaglia è sempre più vicino al Watford, mentre Massimo Pessina dovrebbe ricoprire il ruolo di secondo portiere nella prossima stagione. L'unico volto nuovo è quello di Caccavo, destinato però con ogni probabilità a essere girato in prestito per accumulare esperienza. Vicini sono invece Alhassane e Amondarain, che dovrebbero essere i primi veri colpi. È evidente quindi come il mercato del Bologna debba ancora entrare nel vivo. Le prossime settimane saranno decisive, sia per comprendere il futuro di elementi molto richiesti come Jhon Lucumí, sia per capire quali rinforzi arriveranno a disposizione di Tedesco. L'auspicio è che l'eventuale sacrificio di qualche big venga accompagnato da innesti di qualità, necessari per permettere ai rossoblù di lottare ancora una volta per un piazzamento europeo.

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