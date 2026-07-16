La conferenza stampa di Lollo De Silvestri a Valles
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Tedesco e i dettagli
Il sindaco del Bologna, il veterano del gruppo. Altra stagione a sudare sul campo per Lollo De Silvestri che ha rinnovato il contratto fino al 2027 e oggi ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Valles. Si parte dalla conoscenza con il nuovo tecnico Domenico Tedesco: “Abbiamo una base importante e quando c’è un cambio di allenatore serve conoscersi. Tedesco ha concetti chiari e cura molto i dettagli, sotto questo aspetto è la prima volta che mi capita di vedere un allenatore così. Abbiamo ancora tanto lavoro da fare”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato
Mercato Bologna - Gli aggiornamenti: Alhassane c'è. Amondarain, Freuler, Puerta...
Mercato
Gazzetta - C'è la fila per Lucumi: Juve, Premier e Arabia
Mercato
Di Marzio - Il Bologna conta di chiudere Alhassane e Amondarain
Mercato
Bologna, al via l'era Tedesco: mercato in evoluzione e giovani protagonisti del ritiro
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti