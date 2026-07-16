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Tedesco e i dettagli

Il sindaco del Bologna, il veterano del gruppo. Altra stagione a sudare sul campo per Lollo De Silvestri che ha rinnovato il contratto fino al 2027 e oggi ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Valles. Si parte dalla conoscenza con il nuovo tecnico Domenico Tedesco: “Abbiamo una base importante e quando c’è un cambio di allenatore serve conoscersi. Tedesco ha concetti chiari e cura molto i dettagli, sotto questo aspetto è la prima volta che mi capita di vedere un allenatore così. Abbiamo ancora tanto lavoro da fare”.

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