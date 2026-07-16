Il Bologna cambia traccia per il terzino sinistro. Niente Lasse Gunther, vicino Rahim Alhassane dell'Oviedo. La dirigenza, dunque, ha abbandonato la pista per il tedesco dell'Elversberg.

Anche per il Corriere di Bologna, la trattativa per il terzino classe 2002 nativo della Nigeria ma dotato di passaporto spagnolo, sarebbe vicina alla chiusura. Si lima sui dettagli. L'Oviedo chiede 4 milioni tra parte fissa e bonus, più o meno la stessa cifra che il Bologna avrebbe messo sul piatto per Gunther. Ultima stagione in Liga da 25 presenze ma culminata con la retrocessione. Per il terzino tedesco, invece, niente da fare. Non sono stati trovati gli accordi per l'ingaggio e in più c'erano forti dubbi sulla tenuta fisica del giocatore. Sarà dunque Alhassane a fare il vice Miranda e infatti nell'ultima amichevole con l'Al Qadsiah non è stato schierato.