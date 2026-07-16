Anche Gazzetta dello Sport va oggi sul nome di Rahim Alhassane dell'Oviedo. Sarà lui il vice Miranda. L'affare è ben indirizzato e dalla Spagna viene considerato in chiusura.

Si tratta sulla cifra, l'Oviedo starebbe chiedendo 4 milioni mentre il Bologna conta di chiudere a 3 milioni più bonus: l'affare secondo Gazzetta si farà. Novità anche a centrocampo. Ieri l'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha rilanciato la traccia Gustavo Puerta del Racing Santander con una offerta del Bologna da 16 milioni di euro. La notizia trova spazio questa mattina anche sulla rosea, ma il club spagnolo starebbe chiedendo circa 20 milioni, sfruttando l'interessamento anche di Porto e Arsenal. In ogni caso, il Bologna si sarebbe iscritto alla corsa.