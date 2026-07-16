Punto sulla cessione di Jhon Lucumi oggi su Gazzetta dello Sport. E' scaduta ieri la clausola da 28 milioni e il mercato sta cercando di prelevarlo a cifre inferiori, ma aumentano anche le pretendenti. Se a fine giugno sembrava destinato alla Juve, con percorso inverso di Fabio Miretti, ora si sta aprendo un ventaglio di soluzioni internazionale.

La Juventus c'è ancora, ma attenzione anche all'Inter, che si è iscritta alla corsa e avrebbe proposto Asllani, ma quest'anno l'albanese non scalda il Bologna. All'estero, la Premier può assaltare. C'è da tempo il Bournemouth, ma nelle ultime ore pure il Nottingham Forest, su 'dritta' di Dan Ndoye, si sarebbe fatto sotto. Dall'Arabia, invece, soluzione Al Hilal. Il Bologna osserva e scruta, con una asticella minima di 25 milioni di euro. Sarà comunque il colombiano a finanziare il mercato in entrata, la sua cessione è pressoché certa.