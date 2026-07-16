Due colpi in arrivo per il Bologna. I grandi esperti di calciomercato segnalano vicine alla chiusura le operazioni per Rahim Alhassane dell'Oviedo e Mikel Amondarain dell'Estudiantes.

Per Gianluca Di Marzio il Bologna conta di chiudere in giornata con il club spagnolo per il terzino classe 2002 del Niger ma dotato di passaporto spagnolo. Il giocatore sarebbe molto vicino ai rossoblù, ipotesi confermata anche da Fabrizio Romano, che ha illustrato i contorni dell'affare: "Il Bologna è vicino a chiudere l'affare per il difensore nigeriano Rahim Alhassane dal Real Oviedo, quasi fatto. Prestito con obbligo di riscatto a 3,5 milioni di euro", le sue parole. Oltre ad Alhassane, rossoblù a un passo anche da Mikel Amondarain: "Bologna che non si ferma, oltre Alhassane, si avanza verso la conclusione anche per Mikel Amondarain. L'argentino aveva anche offerte dalla Premier ma il Bologna è riuscito ad anticipare tutti e la trattativa è vicina al traguardo", ha scritto Di Marzio.