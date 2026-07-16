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Amondarain

'Il primo nome è quello dell’argentino Amondarain: ieri nella notte è diventato un nuovo centrocampista del Bologna, trovato l’accordo con l’Estudiantes' scrive oggi Claudio Beneforti. Dopo una lunga telenovela, dunque, Mikel Amondarain si appresta a diventare un nuovo giocatore del Bologna. Dall'Argentina ne sono sicuri e nelle prossime ore potrebbe anche arrivare l'ufficialità. Le cifre? Si era partiti da una base di circa 8.5 milioni e attorno a quella cifra probabilmente è stata chiusa la partita

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