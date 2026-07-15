1 di 6 Prossima scheda 1 di 6

L'emozione

Il ritorno a Bologna dopo quasi trent'anni, stavolta da vice allenatore dopo aver solcato la fascia da giocatore. Andrea Tarozzi si ricongiunge con i colori rossoblù ed è una nuova emozione. Sarà il vice di Domenico Tedesco in uno staff completamente rinnovato e che sta muovendo i primi passi a Valles. Così 'tarozzino' in conferenza stampa: "C'è stata una chiamata di Di Vaio e Sartori, mi hanno detto che avrebbero preso Tedesco e che c'era bisogno di un vice. Mi hanno chiesto se ero disponibile e per me è stata una emozione. Tornare a Bologna dopo tanti anni era un sogno. E' stata una cosa improvvisa. Poi ho subito pensato di chiamare Pioli dato che ero legato a lui sia affettivamente che lavorativamente ed è stato un signore e una grande persona. Ha capito subito cosa stavo provando e mi ha dato carta bianca. Da lì ho fatto delle video call con Tedesco per conoscerci".

1 di 6 Prossima scheda 1 di 6