Come sempre, posizione molto critica del Corriere dello Sport Stadio sul mercato del Bologna, soprattutto a centrocampo dove ancora non sono arrivati acquisti.

E' un rebus, scrive il quotidiano, gli obiettivi sono sempre i soliti noti, ovvero Amondarain dell'Estudianes, Ugresic del Partizan Belgrado e Delorge del Gent, ma a forza di aspettare la concorrenza è aumentata e, di conseguenza, i prezzi si sono alzati. Il Bologna resta dunque a metà del guado, sostiene il quotidiano, perché il budget è risicato e non c'è una grande forza sul piano delle trattative. Quando non c'è portafoglio, ha scritto oggi il collega Claudio Beneforti, serve andare sul calciatore che è disposto ad ascoltare e a dire di sì, ma quando parte la trattativa con la società si cerca di trovare la quadra tirando sul prezzo. Se l'accordo non si trova diventa necessario cambiare obiettivo: ecco perché il Bologna non ha ancora acquistato nessuno.