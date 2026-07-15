Sarà vero o no che il Bologna ha offerto una cospicua cifra al Racing Santander per Gustavo Puerta, mediano centrale grande protagonista al mondiale con la maglia della Colombia?

Il club iberico è stato appena neo promosso in Liga, ma qualcosa cederà per fare plusvalenza. Secondo l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, il Bologna si sarebbe inserito con forza nella lotta al centrocampista classe 2003 Gustavo Puerta. Per il giornalista, i rossoblù avrebbero offerto 16 milioni di euro al Racing iscrivendosi alla corsa. Puerta, ceduto dal Bayer Leverkusen la scorsa estate, ha disputato 33 partite con la maglia del Racing con 3 gol 1 assist a referto.