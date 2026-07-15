Per il Corriere di Bologna c'è il rischio di un assalto della Premier League sui top player del Bologna, in particolare Jonathan Rowe e Santiago Castro.

Attenzione all'esterno inglese, che potrebbe finire nel mirino del Chelsea. I blues, infatti, stanno cedendo Garnacho e dopo potrebbero reinvestire in entrata, con Rowe che è tra i profili in lista, dato che le risorse della squadra di Xabi Alonso sembrano illimitate, riporta il quotidiano. Attenzione anche all'Everton che potrebbe cedere Beto, traccia che porterebbe a Santiago Castro, l'altro top player da una quarantina di milioni. Se l'Everton cedesse il centravanti potrebbe poi reinvestire per l'argentino. Il Bologna è chiamato a resistere, difficilmente li cederà entrambi ma di fronte a offerte corpose si potrebbe vacillare.