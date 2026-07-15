Sarà una estate a provare a difendersi dall'assalto della Premier League per Jonathan Rowe? Possibile. Il Chelsea continua a sondare l'esterno inglese, anche se telefonate a Casteldebole non ne sono ancora arrivate.

Se n'è parlato ieri in ritiro a Valles con il neo tecnico Domenico Tedesco, consapevole che la rumba sta per iniziare. Offerte non ce ne sono, il Bologna tiene il telefono spento ma si sa che attorno ai 40-45 milioni tutto può cambiare. Domenico si fida della società: "Il mercato è un po' bloccato per tutti con il mondiale, ma siamo allineati con la dirigenza. Il club conosce le mie esigenze e io conosco le sue, i dirigenti sono stati molto trasparenti". Ovviamente, uno dei paletti per Tedesco è senza dubbio Rowe, sostiene Gazzetta: il Chelsea potrebbe chiamare, ma sia il ragazzo che il Bologna sono consapevoli che un altro anno di crescita assieme farebbe bene a tutti. Come andrà a finire? Si avanza invece per il rinnovo di Riccardo Orsolini 'teniamo molto a lui, aspettiamo tutti la notizia della firma'.