'L’interrogativo che va di moda a Bologna è il seguente: quando il Bologna chiuderà gli acquisti di centrocampista e terzino sinistro?' scrive oggi Claudio Beneforti.

Domenico Tedesco lo ha ammesso ieri in conferenza stampa: servono un mediano centrale e un esterno difensivo. Su questo secondo profilo sembra essersi arenata la pisa che porta a Lasse Gunther, terzino tedesco classe 2003 dell'Elversberg. Non ci sarebbero tanto problemi tra i club quanto con il calciatore, che evidentemente nutre qualche dubbio. Sartori e Di Vaio hanno tante idee, ma stanno trovando tanti semafori rossi, sostiene il quotidiano. Un esempio? Valdepenas del Real Madrid. La dirigenza rossoblù era arrivata prima, poi un altro club ha offerto di più e la pista è diventata un Mortirolo. In tutto questo, va sottolineata l'assoluta fiducia di Tedesco nella società.