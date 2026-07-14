Da Valdepenas a Lucumi, da Orsolini a Koopmeiners: tutti gli aggiornamenti di mercato
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Valdepenas
Sondato recentemente dal Bologna, il giovane difensore di scuola Real Madrid è a un passo dalla Fiorentina. Paratici ha affondato il colpo per circa 7-8 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita al Real Madrid. Affare in dirittura di arrivo per un affare in stile Nico Paz. Mancano pochi dettagli alla fumata bianca.
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