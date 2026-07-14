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Nessuna preoccupazione

Un mediano, forse due, ecco la priorità del Bologna sul mercato. Poi si avvicina il rinnovo di Riccardo Orsolini. Questo il punto di Matteo Dalla Vite di Gazzetta dello Sport a Radio Nettuno Bologna Uno:

“Centrocampista? Credo che ne debbano arrivare due. Non è facile prenderli, ovviamente. I nomi sono sempre quelli. Sul mediano è logico sperare in un innesto in tempi rapidi visto che a Valles Tedesco ha Pobega ed El Azzouzi più due giovani. Poi serve un vice Miranda, dovrebbe essere Gunther che sta chiedendo un po’ troppo sull’ingaggio e la pista si è un po’ raffreddata. Pare voglia più soldi come stipendio. Non sono preoccupato dal mercato, mi chiedo solo quando arriveranno gli innesti. I giocatori ci vogliono adesso perché è adesso che inizia la preparazione”.

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