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Gustavo Puerta

Si torna a parlare con insistenza del mediano classe 2003 del Racing Santander, già entrato in orbita Bologna a giugno. Reduce dal mondiale, Puerta probabilmente lascerà il suo club spagnolo, neopromosso in Liga, ma le cifre sono molto elevate e la concorrenza agguerrita. Il Racing chiede la clausola rescissoria, circa 20 milioni di euro, e sul giocatore ci sono diversi club europei. Il Bologna lo segue da oltre un mese, prima del mondiale, ma gli incastri economici sono oggi complicati senza plusvalenze remunerative in uscita.

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