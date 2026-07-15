da Puerta a Lucumi, da Amondarain a Odgaard, e sbuca Alhassane: gli aggiornamenti di mercato
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Gustavo Puerta
Si torna a parlare con insistenza del mediano classe 2003 del Racing Santander, già entrato in orbita Bologna a giugno. Reduce dal mondiale, Puerta probabilmente lascerà il suo club spagnolo, neopromosso in Liga, ma le cifre sono molto elevate e la concorrenza agguerrita. Il Racing chiede la clausola rescissoria, circa 20 milioni di euro, e sul giocatore ci sono diversi club europei. Il Bologna lo segue da oltre un mese, prima del mondiale, ma gli incastri economici sono oggi complicati senza plusvalenze remunerative in uscita.
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