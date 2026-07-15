Oggi scade la clausola da 28 milioni per Jhon Lucumi e da domani, probabilmente, si accenderà il mercato. In Italia, come noto, c'è la Juventus, che lo ha inserito in cima alla lista di mercato.

La cessione di Tarik Muharemovic, dal Sassuolo al Leeds, farà pervenire nelle casse bianconere il 50% sulla rivendita, denari che Carnevali potrebbe mettere su Lucumi per soddisfare le richieste del Bologna. Nel frattempo, secondo Gianluigi Longari di Sportitalia, sul colombiano si sarebbe informato anche l'Al Hilal. Per ora, Lucumi avrebbe dato totale apertura alla Juventus, ma la sua decisione dipenderà anche dal tenore delle offerte e dalle tempistiche.