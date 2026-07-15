Sono già tanti gli abbonamenti sottoscritti nella prima fase di campagna

Redazione TuttoBolognaWeb
Tedesco

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Il Bologna chiude la prima fase di campagna abbonamenti con un dato importante. Sono infatti circa 18000 le tessere sottoscritte al termine della prima fase di Campagna Abbonamenti, con la Curva Bulgarelli quasi esaurita.

Dalle 15 di domani alle 22 di venerdì 17 luglio sarà possibile effettuare il cambio posto all’interno dello stesso settore sia su app che per We Are One Card. Da lunedì 20 luglio inizierà infine la vendita libera. QUI TUTTE LE INFO

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