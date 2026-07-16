Cambio di strategia in pochi giorni per il Bologna che sarebbe vicino a prelevare il nuovo terzino sinistro dalla Spagna: Rahim Alhassane può diventare in tempi brevi il vice Juan Miranda.

Lo riporta questa mattina il Corriere dello Sport Stadio che disegna i contorni dell'operazione, ovvero un costo del cartellino da circa 3 milioni di euro più bonus, cioè la cifra che il Bologna stava per investire su Lasse Gunther dell'Elversberg. Alla fine, però, il tedesco quasi certamente non arriverà a Bologna, mentre il terzino del Niger, ma dotato di passaporto spagnolo, viene dato molto vicino. Evidentemente Sartori e Di Vaio avevano tenuto in caldo la traccia dopo averla sondata qualche settimana fa, e hanno accelerato quando hanno capito che con Gunther non si sarebbe arrivati a dama per una differenza di numeri tra richiesta e offerta più commissioni e ingaggio. Per ora, il Bologna non conferma né smentisce la pista Alhassane.