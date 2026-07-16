da Alhassane ad Amondarain, da Freuler a Puerta, poi i giovani: il mercato del Bologna
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Alhassane
Il terzino sinistro arriva dalla Spagna. Non dovrebbero esserci colpi di scena e Rahim Alhassane dovrebbe diventare a breve il nuovo vice Juan Miranda. Affare in dirittura di arrivo in prestito con obbligo di riscatto dall'Oviedo per una cifra di circa 3.5 milioni di euro. Accelerazione decisiva negli ultimi giorni dopo lo stop a Lasse Gunther, sia per la richiesta di ingaggio elevata del giocatore sia per i dubbi sulla tenuta fisica visti i recenti e ripetuti problemi muscolari.
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