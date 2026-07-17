Sono tutti concordi oggi i giornali sportivi sull'arrivo di Rahim Alhassane al Bologna. Il terzino del Niger, di passaporto spagnolo, arriverà a titolo definitivo per ricoprire il ruolo di vice Miranda.

Ieri il giocatore non si è nemmeno infilato gli scarpini da calcio e ha fatto solo lavoro atletico, segno dell'affare prossimo alla chiusura. Il Bologna verserà nelle casse dell'Oviedo 3.5 milioni di euro e Alhassane si può di fatto considerare un nuovo giocatore del Bologna. Il classe 2002 è reduce dall'esperienza in Liga con l'Oviedo culminata con la retrocessione. In uscita c'è invece Federico Ravaglia, sempre più diretto al Watford. Visite mediche in programma in queste ore per un affare in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni per una cifra di 8 milioni di euro.