Anche per il Corriere di Bologna Mikel Amondarain sarà un nuovo giocatore del Bologna. Gli accordi sono stati trovati e solo un voltafaccia clamoroso potrebbe cambiare le cose.

Il Bologna ha dunque alzato la propria proposta fino a 9 milioni di euro più una percentuale sulla rivendita del 10-15%, riporta il quotidiano, e a quella cifra è maturato l'accordo con l'Estudiantes per il mediano 21enne soprannominato 'el toro de Bavio' per la sua forza fisica. Cosa manca? Solo la tempistica del trasferimento. L'Estudiantes in un primo momento voleva trattenerlo per gli ottavi di Libertadores a metà agosto, troppo tardi, così l'ultima richiesta è poterlo avere in campo martedì per la Supercoppa di Argentina. Il Bologna vorrebbe evitare tutto questo per il rischio infortuni, ma ci sta pensando. Fatta anche per Alhassane dall'Oviedo che sarà il vice Miranda a sinistra per una cifra di 3 milioni più 500mila euro di bonus.