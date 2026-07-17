Anche per Gazzetta dello Sport Mikel Amondarain si avvicina sensibilmente al Bologna. L'ostacolo, riportato anche sulla rosea, può essere la Supercoppa di Argentina.

Il Bologna è dunque vicino al nuovo mediano, che potrebbe lasciare l'Estudiantes per circa 8.5 milioni di euro, con Amondarain che viene descritto come un mediano duttile, capace di fare il perno in 4-3-3 ma anche la mezzala. E' cresciuto con il nonno perché il papà è morto presto, poi ha iniziato con il calcio a 7 da attaccante prima di passare a undici in mediana. Il Bologna fa trapelare ottimismo sull'operazione. Fatta anche per il terzino Alhassane, che sarà il vice Miranda: operazione con l'Oviedo da circa 4 milioni di euro comprensivi di bonus: 'Bologna, che bis. Prima Alhassane, poi arriva Amondarain' titola oggi Gazzetta.