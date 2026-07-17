L'argentino vicino al Bologna, affare in dirittura di arrivo con l'Estudiantes
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Sta per riempirsi anche secondo il Resto del Carlino la casella del mediano che da sempre era la priorità del Bologna in questa fase di mercato. Mikel Amondarain è sempre più vicino al club rossoblù.
L'affare con l'Estudiantes è vicino alla chiusura, ma serve tagliare il nastro. L'accordo con il giocatore è già in essere da tempo, mentre con la società argentina si può chiudere in qualsiasi momento a circa 9 milioni di euro più una percentuale sulla rivendita inferiore al 20%. L'unico intoppo è rappresentato dalle tempistiche. Detto che l'Estudiantes non ha risparmiato Amondarain, utilizzandolo nelle amichevoli di questi giorni, è stato chiesto al Bologna di lasciarlo in Argentina fino alla Supercoppa in programma martedì. In ogni caso, il nuovo mediano per i rossoblù si può considerare a un passo.
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