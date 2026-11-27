I rossoblù rischiano ma tornano da Venezia con un pari
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Il Var salva il Bologna
Due punti con le ultime della classe. Due pareggi contro Udinese e Venezia che fermano la rincorsa del Bologna verso le zone alte. Al Penzo una brutta prestazione, almeno in termini di qualità, e uno zero a zero che alla fine va bene, considerando la fortuna sul fuorigioco che ha annullato il vantaggio lagunare dopo pochi minuti e l'autopalo di Zortea nel secondo tempo. Ora il ciclo duro contro Roma, Como e Fiorentina.
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