Così il centrale rossoblù dopo lo 0 a 0 contro la formazione veneta: “Venire a giocare al Penzo non è mai facile: il campo è piccolo e il Venezia mette in campo tanta energia. Nel primo tempo non abbiamo approcciato bene, abbiamo perso troppi palloni, nel secondo abbiamo gestito di più la palla e fatto più male. Dopo il pari con l’Udinese dispiace questo secondo pareggio ma è comunque il sesto risultato utile consecutivo. Dobbiamo fare meglio sulle seconde palle ma l’atteggiamento che ho visto in campo era quello giusto. Ora ci aspetta la Roma in casa, faremo il massimo per fare risultato”.