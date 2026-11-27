I voti del pareggio a Venezia
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Skorupski 6.5
Subito paratissima su Yeboah, poi un rinvio orribile e il nuovo salvataggio sul numero dieci veneziano. Nella ripresa salva di piede su Helgason. Al di là di quell'errore è il migliore in campo.
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