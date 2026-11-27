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Bologna depotenziato

L'acqua alta non c'era, ma il Bologna al Penzo si è trovato molto spesso soffocato. Salvato dal Var e dal palo. Di certo, se c'è stata una squadra che avrebbe meritato di vincere, quella era il Venezia. Due punti contro le ultime della classe lasciano pensare che per l'Europa ci siamo fatti un trip troppo presto e senza basi così solide. Quando manca qualità e fluidità, oltre a una mentalità gagliarda, diventa difficile vincere anche partite solo all'apparenza facili. Un po' di furore è mancato, ed è forse svanito in queste due partite sottotono: servirà una netta inversione di tendenza in vista del ciclo duro di dicembre. Quello di dieci giorni fa era un Bologna rampante, quello di oggi da metà classifica senza rischi ma anche senza gloria. Sono cicli che nel calcio ci sono, tuttavia l'impoverimento della manovra è un aspetto che il mister dovrà affrontare. Così come l'attacco, di colpo depotenziato con mezze punte poco efficaci e centravanti poco bomber. Temi per il mercato di gennaio.

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