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Non sono contento

Così Raffaele Palladino in conferenza stampa dopo Venezia-Bologna zero a zero: "Questo è un campo complicato, sapevamo che tipo di partita avremmo dovuto affrontare. Ma non sono contento. Il primo tempo è stato simile a quello di domenica e nella fase di possesso dobbiamo fare molto meglio. I ragazzi l'hanno riconosciuto a fine primo tempo, poi nella ripresa siamo andati meglio e abbiamo avuto le occasioni per vincere. Però potevamo anche prendere gol. Questa partita si poteva vincere ma anche perdere. Veniamo da quattro vittorie e due pareggi e se me lo aveste chiesto due mesi fa...Portiamo a casa questo punto consapevoli del fatto che possiamo fare meglio".

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