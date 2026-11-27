Il commento di Pepè Anaclerio al termine di Venezia-Bologna
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Brutta partita
Queste le parole di Pepè Anaclerio a Solo Calcio:
"Una brutta partita da parte di entrambe le squadre in campo. Il rammarico grande comunque c'è, perchè il Bologna nel secondo tempo ha avuto due occasioni incredibili per vincere la gara. Il pareggio è giusto, perchè anche il Venezia ha avuto le sue occasioni e le ha sprecate, ma guardando in casa nostra sotto porta si sarebbe potuto fare meglio. Secondo me il Bologna dovrebbe verticalizzare di più, e andare meno in orrizzontale in mezzo al campo, così facendo la manovra diventa troppa lenta e prevedibile per gli avversari"
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