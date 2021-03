Tutto il Bologna in 90 minuti

6 punti nelle ultime 2 partite proprio come all’andata contro Samp e Crotone. Un Bologna che ottiene il massimo senza giocare al massimo delle sue possibilità. Allo Scida, sotto una pioggia fastidiosa e forti raffiche di vento, il Bologna pronti via parte bene dando l’impressione di voler fare la partita com’è sempre nelle loro corde. Dopo 15 minuti, ci sono un tiro debole di Barrow, qualche cross dal fondo dove uno in particolare, raggiunge la testa di Palacio che incorna all’angolino alla sinistra di Cordaz; qui il portiere compie un mezzo miracolo riuscendo a deviare il pallone. Se vogliamo trovare un difetto nei primi 15 minuti, è la poca cattiveria in zona d’attacco. Nei pressi di Cordaz, ci arrivano spesso e volentieri ma al momento del dunque, gli avanti rossoblu sono troppo morbidi. Il Crotone col trascorrere dei minuti inizia a prendere campo e tra il trentesimo e trentottesimo minuto, trova il doppio vantaggio con 2 calci da fermo. La punizione di Messias dalla distanza, sulla quale nessuno tocca la palla e che va ad infilarsi all’angolino alla destra del quasi incolpevole Skorupski e poi il rigore corretto dal VAR, trasformato da Simy.

