Benjamin Dominguez chiede spazio. E oggi come oggi il Bologna non riesce a garantirglielo. Ecco perchè si pensa ad una sua cessione: nelle ultime ore il Norwich ha avanzato una richiesta per l'esterno d'attacco argentino, in vista della prossima Championship. La squadra inglese punta alla promozione in Premier League, e Dominguez sarebbe un bel rinforzo.

Lo fa sapere l'edizione odierna de Il Resto del Carlino, spiegando che i rossoblù sono aperti ad ascoltare proposte per Dominguez, che vorrebbe giocare con più continuità. Discorso diverso per quello che riguarda Jens Odgaard: in questo caso, il Bologna è intenzionato a trattenere il jolly offensivo danese. A proposito di attacco: la dirigenza felsinea ha messo nel mirino Luka Kusic, ala sinistra classe 2008 del club sloveno Radomlje. Sarebbe un rinforzo per la Primavera.