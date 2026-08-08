Operazione a titolo definitivo a meno di 20 milioni
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Passi avanti importanti nell'operazione Roberto Piccoli. Trattativa in corso per il passaggio della punta dalla Fiorentina al Bologna: secondo il Corriere dello Sport, le due squadre sono molto fiduciose nella buona riuscita dell'affare. Quanto alle cifre, si parla di 18-19 milioni di euro che andranno nelle casse della viola.
Pare che l'operazione vada in porto a titolo definitivo, elemento decisivo che ha permesso al Bologna di sbaragliare la concorrenza. Parte dei soldi richiesti dalla Fiorentina i rossoblù dovrebbero tirarli su dalla cessione di Dallinga: i capi rossoblù vogliono ricavare dai 10 ai 12 milioni, poi dipenderà anche da quale strada sceglierà l'attaccante olandese. "Roberto Piccoli al Bologna è un'operazione che può andare a buon fine entro tempi brevi, anzi di più", scrive il quotidiano.
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