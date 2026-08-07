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INTERESSE PER PICCOLI

Come un fulmine a ciel sereno il Bologna è piombato su Roberto Piccoli. Valutazione di mercato 20 milioni di euro, i rossoblù hanno già avviato i contatti con la Fiorentina. Che preferirebbe una cessione a titolo definitivo, anche se la soluzione del prestito con diritto di riscatto non va esclusa a priori. Prima però il Bologna deve liberare lo slot di Dallinga, che piace all'estero anche gli interessamenti nei suoi confronti sono stati fin qui troppo timidi.

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