Per Massimo Pessina si prospetta una nuova stagione da vice-Skorupski. Lo scorso anno in realtà lo è diventato pian piano, sbaragliando la concorrenza di Ravaglia a suon di clean sheet e raccogliendo l'eredità dell'infortunato Skorupski nelle ultime giornate di campionato. In vista della prossima Serie A, ad oggi, i dubbi sono pochi: la prima alternativa a Skorupski sarà lui.

"Il posto, pesante visto che Skorupski ha avuto due infortuni muscolari la scorsa stagione, è lì, a un passo. Sta a lui dimostrare di meritarselo già prima dell’avvio della stagione", scrive il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Il Bologna infatti non ha escluso a priori l'idea di cercare un portiere sul mercato. Certo è che se Pessina darà risposte convincenti, tutta questa urgenza non ci sarà. E ad oggi, le sensazioni, vanno proprio in questa direzione. "I giudizi definitivi arriveranno soltanto nelle prossime settimane, quando il Bologna inizierà ad avvicinarsi agli impegni ufficiali", si legge.