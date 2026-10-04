Si parte da un presupposto. La zona fieristica è perfetta per costruire uno stadio nuovo, scelta che Mario Cucinella, interpellato dal Corriere di Bologna, approva.

L'architetto è certo che la scelta dell'area sia quella corretta e ha spronato la Fiera a 'fare una cosa che lasci il segno per la città'. Spostando il campo da gioco del Bologna, ovviamente, scatta il piano due, ovvero trovare una nuova destinazione per il Dall'Ara. Cucinella si è già portato avanti con un suo rendering: "Ho immaginato una cittadella dello studio e dello sport dedicata ai giovani". Rimarrebbero la muratura antica e la torre di Maratona, mentre verrebbe rimossa la struttura metallica costruita per Italia '90. Il campo si trasformerebbe in un grande parco, a cui aggiungere spazi interni ed esterni per praticare attività sportiva e incontrarsi all'aperto. Si potrebbero pensare anche a case della salute senza consumare verde e suolo pubblico, per rendere il Dall'Ara centrale per il quartiere senza mummificarlo.