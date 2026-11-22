I voti del pareggio contro l'Udinese
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Skorupski 6.5
Subito due parate, soprattutto la seconda su Lovric eccezionale. Nella ripresa non ne deve fare ed è incolpevole sul gol, ma è chiamato comunque all'uscita decisiva sull'indecisione di Vitik.
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