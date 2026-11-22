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Zortea e Zaniolo

La legge dei grandi numeri, si dirà. Oppure le ricorrenze, che spesso portano male, oppure le coreografie. Si ferma a quattro la striscia di vittorie consecutive del Bologna. Il merito è dell'Udinese, che era finita immeritatamente sotto, ma l'ha ripresa nel secondo tempo. Fa tutto Zortea, che ha aperto le marcature nella prima frazione, poi ha commesso un errore sanguinoso nella ripresa. E' 1-1.

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