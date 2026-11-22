di Gionni Forlenza
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Bologna-Udinese valevole per la 12esima giornata del massimo campionato, con fischio d’inizio alle 15 si giocherà con cielo molto nuvoloso o coperto con pioggia di moderata intensità, temperatura compresa tra 8-11 gradi, venti deboli da nord ovest, umidità compresa tra 90-100%, visibilità discreta. Probabilità di partita giocata all’asciutto, 0-10%. Per tutti i tifosi presenti al Dall’Ara consiglio un look invernale e con giaccone possibilmente anti pioggia, impermeabile e con ombrello di tipo compatto. Sciarpa rossoblu ovviamente al seguito. Sempre Forza Bologna!
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti