Appuntamento importante oggi al Dall'Ara per il Bologna, a caccia della quinta vittoria consecutiva per mantenere la scia del treno Europa. Di fronte l'Udinese di Paolo Zanetti, fresco di nomina, ultima in classifica e reduce dalla sconfitta di Venezia.

Si gioca oggi al Dall'Ara con calcio d'inizio alle ore 15 con diretta tv esclusiva sulla piattaforma Dazn, visibile tramite smart tv e dispositivi mobile, ma anche da Sky Q nella sezione app per chi è abbonato a Dazn. Telecronaca di Farina e Bazzani. Diretta radio su Nettuno Bologna Uno, fm 97.00, e in streaming sul sito, con cronaca di Leo Bosello e Pippo Cotti.