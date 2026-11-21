Questo l’elenco dei convocati di Raffaele Palladino per domani. Assenti Heggem, per scelta tecnica, e Happonen, per infortunio, convocato a centrocampo il giovane Badori.

Portieri: Giacomone (75), Pessina, Skorupski.

Difensori: Alhassane, Casale, Darmian, De Silvestri, Helland, Theate, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Amondarain, Badori (34), Ferguson, Libra, Moro, Pobega.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Dovbyk, Mbangula, Odgaard, Orsolini, Piccoli.

Ukko Happonen non è disponibile, avendo riportato un trauma distorsivo del quinto dito della mano sinistra: i tempi di recupero sono di circa due settimane.